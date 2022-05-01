Son dakika: Metin Diyadin: "Kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız" - Son Dakika
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Son dakika: Metin Diyadin: "Kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız"

01.05.2022 19:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Metin Diyadin: "Kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Denizlispor maçının ardından, "Artık kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız inşallah" dedi.

- Metin Diyadin: "Kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız"

DENİZLİ - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Denizlispor maçının ardından, "Artık kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız inşallah" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda öne geçmesine rağmen A. Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, zorlu bir maça çıktıklarını ve kalan maçları yenip ligde kalmak istediklerini söyledi. Diyadin, "Son haftalara girerken bütün takımlar için kritik maçlar. Zorlu bir deplasman olacağını biliyorduk ama öne geçmemize rağmen rakibin tek yaptığı, geriden yüksek toplarla futbol tabirliyle şişirme ve dönen topları kazanıp hata yapmaya zorlama üzerine kurulu, oyun olarak değil. Buna rağmen kontrada daha fazla yakalayabilirdik. İkinci yarı yakaladık ama final paslarında yoktuk. Birinci yediğimiz golde de bize yapılan faulü hakem çalmak üzereyken devam ettirdi. Yerde yatan oyuncumuz varken golü yedik. Maalesef böyle durumlarda hakemlerin de bazen takdir hakları doğal olarak oluyor tabii. Artık kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız inşallah" dedi.

Son dakika: Metin Diyadin: Kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız
Son dakika: Metin Diyadin: Kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız
Son dakika: Metin Diyadin: Kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız
Son dakika: Metin Diyadin: Kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Metin Diyadin: 'Kendi maçlarımızı kazanıp ligde kalacağız' - Son Dakika


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