Son dakika haber... Samsunspor transferde hız kesmeyecek - Son Dakika
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Son dakika haber... Samsunspor transferde hız kesmeyecek

30.06.2022 14:28
Son dakika haber... Samsunspor transferde hız kesmeyecek

Son dakika habere göre Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, bugün açıklayacakları yeni transferin yanı sıra santrafor, 10 numara ve sağ bek pozisyonlarına da transfer yapacaklarını söyledi.

Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, bugün açıklayacakları yeni transferin yanı sıra santrafor, 10 numara ve sağ bek pozisyonlarına da transfer yapacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor. Takımın son durumu hakkında bilgi veren Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, "Şuandaki kamp ortamımız aile ortamı gibi. Her şey yolunda. Oyuncularımız büyük bir özgüven ve özveri ile çalışıyorlar. Bugün çift idman olacak. Dün tek idman vardı. Oyuncularımızın hem dinlenmesini hem de gerekli yüklemeleri alınmasında gayet iyi ilerliyoruz. Şuana kadar da oyunculardan bir sorun yaşamadık. Son 3 gündür Kayseri'de yağmur ve soğuk hava vardı ama şuanda gayet iyi. Genel anlamda da Kayseri kampının iyi geçtiğini söyleyebilirim" dedi.

"2 yabancı oyuncu daha alacağız"

Transferler hakkında da bilgi veren Batu Kaplan, "Gerekli bölgelere transferler devam edecek. Daha transferi kapatmadık. Bugün bir transfer açıklayacağız. Geriye kalan santrafor, 10 numara ve sağ bek mevkilere çalışmalarımız sürüyor. 10 numara mevkiine ve santrafor olmak üzere 2 yabancı oyuncu daha alacağız. Bunları da tamamladıktan sonra yüzde 100 bir şekilde Bolu'daki kampa gitmek istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsunspor, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber... Samsunspor transferde hız kesmeyecek - Son Dakika

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