Son dakika haber: SARAYBOSNA - Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın kazananı Türkiye oldu - Son Dakika
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Son dakika haber: SARAYBOSNA - Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın kazananı Türkiye oldu

21.06.2022 23:18

Son dakika haberleri... Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 yenerek şampiyon oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 yenerek şampiyon oldu.

Başkent Saraybosna'da oynanan final mücadelesinde milli takım, Letonya ile karşılaştı.

Karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan milli takım, sahadan 84-34 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Milli takımda Mücahit Günaydın 18, Ahmet Efetürk 12, Ferit Gümüş ise 10 sayıyla öne çıktı.

Ay-yıldızlılar, organizasyonda finale yükselerek Avrupa A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

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Kaynak: AA

basketbol, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber: SARAYBOSNA - Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın kazananı Türkiye oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: SARAYBOSNA - Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın kazananı Türkiye oldu - Son Dakika
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