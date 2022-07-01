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Galatasaray Spor Kulübü, Karataş, Altay, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Son dakika haberi | Altay: 'Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.' - Son Dakika
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