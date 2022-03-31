Son dakika haberi... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu finale yükseldi - Son Dakika

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil kadınlarda gündüz seansında 5 sporcu mindere çıktı. 1 güreşçi altın madalya, 3 güreşçi de bronz madalya için yarın akşam mindere çıkacak.

72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 yenerek adını finale yazdırdı. Buse, altın madalya maçında Alman Anna Carmen Schell ile karşılaşacak.