Son dakika haberi... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu finale yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu finale yükseldi

31.03.2022 19:19
Son dakika haberi... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu finale yükseldi

Son dakika haberler: Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil kadınlarda gündüz seansında 5 sporcu mindere çıktı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil kadınlarda gündüz seansında 5 sporcu mindere çıktı. 1 güreşçi altın madalya, 3 güreşçi de bronz madalya için yarın akşam mindere çıkacak.

72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 yenerek adını finale yazdırdı. Buse, altın madalya maçında Alman Anna Carmen Schell ile karşılaşacak.

53 kiloda güreşen Zeynep Yetgil, Yunan Maria Prevolaraki'ye tuşla yenildi. Zeynep, yarın akşam Tatiana Debien (Fransa) ile Iulia Leorda (Moldova) arasındaki repesaj maçının galibiyle bronz madalya maçına çıkacak.57 kiloda Bulgar Evelina Georgieva Nikolova'ya tuşla yenilerek final şansını kaybeden Elvira Kamaloğlu, bronz madalya maçına çıkacak. 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Elvira, Macar Tamara Dollak'la Avrupa üçüncülüğü için karşı karşıya gelecek.62 kiloda ülkemizi temsil eden Yağmur Çakmak, çeyrek finalde Taybe Mustafa Yusein'e yenildi. Rakibinin finale yükselmesiyle bronz maçına çıkma hakkı elde eden Çakmak, üçüncülük maçında Polonyalı Natalia Gizela Kubaty ile eşleşti.Kadınlar 65 kiloda güreşen Aslı Tuğcu ise, sıkletinde sporcu sayısının az olması nedeniyle uygulanan nordic sisteminde önce Rumen Kriszta Tunde Incze, ardından da Bulgar Sofiya Hristova Georgieva'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti Türkiye serbest stilde Avrupa ikincisi oldu Türkiye serbest stilde Avrupa ikincisi oldu

Altın Madalya, Bronz Madalya, Macaristan, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu finale yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu finale yükseldi - Son Dakika
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