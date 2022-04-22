Son dakika haberi: Bandırmaspor: "Tutarsız, adil olmayan ve şüphe uyandıran kararlar var" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bandırmaspor: "Tutarsız, adil olmayan ve şüphe uyandıran kararlar var"

22.04.2022 11:14
Son dakika haberi: Bandırmaspor: "Tutarsız, adil olmayan ve şüphe uyandıran kararlar var"

Son dakika spor haberi... Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'de gerçekleştirilen hakem atamaları ve Milutin Osmajic'e verilen 3 maçlık ceza hakkında açıklamalarda bulundu.

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'de gerçekleştirilen hakem atamaları ve Milutin Osmajic'e verilen 3 maçlık ceza hakkında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Spor Toto Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Bandırmaspor'da, kulübün resmi sosyal medya hesabından ligde son haftalarda yapılan hakem atamaları ve santrfor Milutin Osmajic'e verilen 3 maçlık ceza hakkında açıklamalar yapıldı.

Kulübün resmi sosyal medya kanalından yapılan açıklamalar şu şekilde:

"Türk futboluna ancak bu kadar kötülük yapılabilir! Herkesin ortak ideali ne olmalı? Türk futbolunun gelişimi. Peki bunun için gerekli adımlar atılıyor mu? Üzgünüz ve görüyoruz ki atılmıyor. Adil bir yönetim, tutarlı bir karar süreci ve şüphe uyandırmayacak kararlar alınması tek beklentimiz. Ligde son düzlüğe girildi. Her yer toz dumanken maalesef bu toz dumandan faydalanıp bizlere çelme takılma çabalarını görüyoruz.

Örnek 1: Futbolcumuz Milutin Osmajic için verilen ağır ve emsalsiz 3 maçlık ceza Tahkim Kurulunca sunulan belgelere, verilen güncel emsal kararlara ve örneklere rağmen onandı. Bu kararın tutarsız ve adil olmadığını bir kez daha kamuoyunun vicdanına sunuyoruz.

Örnek 2: Bu hafta oynayacağımız ve her iki takım için de çok kritik maça TFF 1. Lig'de sadece 2 maç yönetmiş bir hakem atanıyor. Biz hakemlerimizi korumalı ve gelişimlerine yardımcı olmalıyız. İnanıyoruz ki adil bir yönetim

sergileyecekler. Ama bu kadar kritik ve stresli bir maçta yapılacak hatalar hakemlerimizin kariyerlerini de olumsuz etkileyebilir. Dileriz ki geleceğin iyi hakemlerini kaybetmeyelim.

Maalesef iki örnek bize şunu gösteriyor ki; tutarsız, adil olmayan ve şüphe uyandıran kararlar var. Saha dışı müdahale, dizayn girişimleri spora ve bu ülkeye yapılan en büyük kötülüktür. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok! Biz mücadele etmek ve hakkımızı almak istiyoruz. Şaibesiz bir ortam, herkesin bileğinin gücüyle sadece sahada kazandığı bir oyun istiyoruz. Var olsun Bandırmaspor mücadelemiz" - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Bandırmaspor, Spor Toto, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Bandırmaspor: 'Tutarsız, adil olmayan ve şüphe uyandıran kararlar var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bandırmaspor: "Tutarsız, adil olmayan ve şüphe uyandıran kararlar var" - Son Dakika
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