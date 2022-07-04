Yeyil-beyazlılar iç ve dış transferde toplam 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bodrumspor dış transferde Antalyaspor forması giyen Harun Alpsoy, 1461 Trabzon FK forması giyen Ali Aytemur ve Artvin Hopaspor forması giyen Osman Kocaağa ile sözleşme imzaladı. İç transferde ise Egemen Gençalp, Süleyman Özdamar ve Celal Dumanlı'nın sözleşmesi yenilendi.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi: Bodrumspor transferde çok hareketli - Son Dakika

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