Son dakika haberi... Bolu deplasmanı dönüşü kaza yapan Denizlispor'da 2 yaralının tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bolu deplasmanı dönüşü kaza yapan Denizlispor'da 2 yaralının tedavisi sürüyor

18.10.2022 13:40

Son dakika habere göre - Bolu deplasmanı dönüşü kaza yapan Denizlispor'da 2 yaralının tedavisi sürüyor Denizlispor, kaza sonrası yaralıların durumu hakkında açıklama yaptı Boluspor ile deplasmanda oynadıkları müsabaka sonrası kente dönüş yaparken kaza geçiren Denizlispor kafilesindeki yaralıların durumu hakkında...

- Bolu deplasmanı dönüşü kaza yapan Denizlispor'da 2 yaralının tedavisi sürüyor

Denizlispor, kaza sonrası yaralıların durumu hakkında açıklama yaptı

DENİZLİ - Boluspor ile deplasmanda oynadıkları müsabaka sonrası kente dönüş yaparken kaza geçiren Denizlispor kafilesindeki yaralıların durumu hakkında açıklama yapıldı. Denizlispor Kulübü, futbolcu ve malzemeci olmak üzere 2 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtirken, diğer yaralıların taburcu olduğunu açıkladı.

Afyonkarahisar'a bağlı Evciler ilçesi Gökçek mahallesinde 15 Ekim Cumartesi günü meydana gelen kazada, 3-0'lık Boluspor mağlubiyeti sonrası kente dönüş yapan Denizlispor kafilesinin 20 AAG 263 plakalı ikinci aracı, sürücü İsmail Gürpınar'ın kontrolünden çıkmasıyla beraber kayarak devrildi. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Deplasman dönüşü yaşanan kazanın ardından Denizlispor, yaralıların hakkında açıklama yaptı. Leğen kemiğinde kırık olan futbolcu Ahmet Tekin ve 4 yerinde kırık olan malzemeci Özlem Karakaya'nın tedavilerinin sürdüğünü belirten Denizlispor, futbolcu Mehmet Eren Sıngın, basın danışmanı Altay Varol ile masör Recek Avcu'nun tedavi gördüğü Özel Denizli Tekden Hastanesi'nden taburcu olduğunu açıkladı. Diğer hafif yaralı 6 kişinin ise aynı gün ayakta tedavi gördüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Son dakika haberi... Bolu deplasmanı dönüşü kaza yapan Denizlispor'da 2 yaralının tedavisi sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bolu deplasmanı dönüşü kaza yapan Denizlispor'da 2 yaralının tedavisi sürüyor - Son Dakika
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