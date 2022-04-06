Son dakika haberi: Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Yıldız Kız Voleybol Takımı Türkiye yarı finallerine yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Yıldız Kız Voleybol Takımı Türkiye yarı finallerine yükseldi

06.04.2022 11:03
Son dakika haberi: Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Yıldız Kız Voleybol Takımı Türkiye yarı finallerine yükseldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de 1-3 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen yıldız kızlar grup eleme müsabakalarında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü elde ettiği 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 2'inci sırada yer alarak Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasına girdi.

Eskişehir'de 1-3 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenen yıldız kızlar grup eleme müsabakalarında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü elde ettiği 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 2'inci sırada yer alarak Türkiye'nin en iyi 32 takımı arasına girdi.

Eskişehir'de düzenlenen turnuvada ilk gün ilk maçında Kütahya Şampiyonu Kütahya Gençlik Merkezi Spor Kulübü ile karşılaşan "Bizim Kızlar" 25-13, 25-9, 25-13'lük setlerle sahadan 3-0 galibiyet ile ayrıldı. Aynı gün 2'inci maçta ise rakip Eskişehir temsilcisi Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü oldu. Ara vermeden oynanan müsabakada Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bu karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmalarda 2'inci gün ise rakip Bolu temsilcisi İnkılap İlköğretim Okulu Spor Kulübü oldu. Saat 16: 00'da başlayan müsabakayı Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 25-17, 25-16, 25-9'luk setlerle kazanarak 2'inci günü galibiyet ile kapattı.

Turnuvanın son gününde rakibi Eskişehir Temsilcisi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü maçına etkili başlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Eskişehir grubunu 2.sırada tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 14 grup arasında en iyi 2'inci kontenjanını elde ederek bir üst gruba yükseldi. - BİLECİK

Son dakika haberi: Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Yıldız Kız Voleybol Takımı Türkiye yarı finallerine yükseldi
Son dakika haberi: Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Yıldız Kız Voleybol Takımı Türkiye yarı finallerine yükseldi
Son dakika haberi: Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Yıldız Kız Voleybol Takımı Türkiye yarı finallerine yükseldi

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Bozüyük Belediyesi, Eskişehir, Türkiye, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Yıldız Kız Voleybol Takımı Türkiye yarı finallerine yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Yıldız Kız Voleybol Takımı Türkiye yarı finallerine yükseldi - Son Dakika
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