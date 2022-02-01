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Son dakika haberi | CSKA Moskova, Allerik Freeman'ı transfer etti - Son Dakika

Son dakika haberi | CSKA Moskova, Allerik Freeman'ı transfer etti

01.02.2022 19:27
Son dakika haberi | CSKA Moskova, Allerik Freeman'ı transfer etti

Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Allerik Freeman'ın Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer olduğunu duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Allerik Freeman'ın Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer olduğunu duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmeli oyuncumuz Allerik Freeman'ın THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya transferi gerçekleşmiştir. Allerik Freeman'a bugüne kadar yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | CSKA Moskova, Allerik Freeman'ı transfer etti - Son Dakika Spor


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