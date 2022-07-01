Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Manchester City altyapısında futbola başlayan 22 yaşındaki Palmer, FC Barnsley takımında profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Darlington'da forma giydi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberi: Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti - Son Dakika

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