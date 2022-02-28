Son dakika haberi | Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası - Son Dakika
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Son dakika haberi | Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

28.02.2022 21:53
Son dakika haberi | Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

Son dakika haberler... Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası devam ediyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası devam ediyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre, 10 metre havalı tabanca erkekler sıralama müsabakasında mücadele eden milli sporcu İsmail Keleş, 584 puanla yarın yapılacak yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

Aynı kategoride yarışan diğer milli sporculardan Yusuf Dikeç 581, Serdar Demirel ise 578 puanla sıralama müsabakasını tamamladı.

10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Gülşen Delen, sıralama müsabakasını 620 puanla bitirdi.

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Milli Sporcu, Dünya Kupası, Kahire, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası - Son Dakika


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