Son dakika haberi | Milli judocu Kayra Sayit altın madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Milli judocu Kayra Sayit altın madalya kazandı

01.07.2022 20:37
Son dakika haberi | Milli judocu Kayra Sayit altın madalya kazandı

Son dakika haberlerine göre Milli judocu Kayra Sayit, Akdeniz Oyunları kadınlar 78 kiloda altın madalya kazandı.

Milli judocu Kayra Sayit, Akdeniz Oyunları kadınlar 78 kiloda altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar judo 78 kilo finalinde Tunuslu rakibi Cheikh Rouhou'yu mağlup eden milli judocu Kayra Sayit, altın madalyanın sahibi oldu.


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19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 66 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde... 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 66 kiloda temsil eden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde...
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Milli judocu Kayra Sayit altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Milli judocu Kayra Sayit altın madalya kazandı - Son Dakika
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