Cezayir 'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar judo 78 kilo finalinde Tunuslu rakibi Cheikh Rouhou'yu mağlup eden milli judocu Kayra Sayit, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi | Milli judocu Kayra Sayit altın madalya kazandı - Son Dakika

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