Son dakika haberi... Okullar Arası Havalı ve Ateşli Silahlar İl Birinciliği sona erdi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Okullar Arası Havalı ve Ateşli Silahlar İl Birinciliği sona erdi

17.03.2022 12:34
Son dakika haberi... Okullar Arası Havalı ve Ateşli Silahlar İl Birinciliği sona erdi

Bir son dakika haberine göre 2021-2022 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Okullar Arası Havalı ve Ateşli Silahlar İl Birinciliği sona erdi.

2021-2022 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Okullar Arası Havalı ve Ateşli Silahlar İl Birinciliği sona erdi.

Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda 8 okuldan 43 sporcu mücadele etti. Heyecanlı müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcular ile antrenörleri Mehmet Avcı ve Serkan Ekinci tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Son dakika haberi... Okullar Arası Havalı ve Ateşli Silahlar İl Birinciliği sona erdi
Son dakika haberi... Okullar Arası Havalı ve Ateşli Silahlar İl Birinciliği sona erdi

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okullar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Okullar Arası Havalı ve Ateşli Silahlar İl Birinciliği sona erdi - Son Dakika


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