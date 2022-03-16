Son dakika haberi | Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Son dakika haberi | Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

16.03.2022 22:38
Son dakika haberi | Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası

Son dakika gelişmesine göre Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Suzan Çevik ve Erhan Coşkuner'den kurulu karışık takım, bronz madalya elde etti.

Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Suzan Çevik ve Erhan Coşkuner'den kurulu karışık takım, bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda Suzan Çevik ile Erhan Coşkuner'den kurulu R10 10 Metre Havalı Tüfek Ayakta Karışık Takımı, SH1 kategorisinde üçüncü oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası - Son Dakika


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