Son dakika haberi! Talasgücü 20 maçta 15 kez kazandı - Son Dakika

Türkiye 3.Ligi'ne yükselemeyen Talasgücü Belediyespor, 2'si play-off olmak üzere oynadığı 20 maçta 15 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Talasgücü Belediyespor, sezonu istediği gibi noktalayamadı. Türkiye 3. Lig kapısından dönen sarı lacivertliler, 2'si play-off maçı olmak üzere 20 müsabakaya çıktı. 15 kez kazanan 2 beraberlik alan sarı lacivertliler, 3 kez mağlup oldu. 59 gol atan Talasgücü Belediyespor kalesinde ise 14 gol gördü.

Grup maçlarında 1 kez mağlup olan sarı lacivertliler, Mersin'de oynanan play-off maçlarında da 2 kez mağlup olarak hedefine ulaşamadı. - KAYSERİ