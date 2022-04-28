Son dakika haberi! Talasgücü 20 maçta 15 kez kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Talasgücü 20 maçta 15 kez kazandı

28.04.2022 09:35
Son dakika haberi! Talasgücü 20 maçta 15 kez kazandı

Son dakika haberlerine göre Türkiye 3.Ligi'ne yükselemeyen Talasgücü Belediyespor, 2'si play-off olmak üzere oynadığı 20 maçta 15 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Türkiye 3.Ligi'ne yükselemeyen Talasgücü Belediyespor, 2'si play-off olmak üzere oynadığı 20 maçta 15 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Talasgücü Belediyespor, sezonu istediği gibi noktalayamadı. Türkiye 3. Lig kapısından dönen sarı lacivertliler, 2'si play-off maçı olmak üzere 20 müsabakaya çıktı. 15 kez kazanan 2 beraberlik alan sarı lacivertliler, 3 kez mağlup oldu. 59 gol atan Talasgücü Belediyespor kalesinde ise 14 gol gördü.

Grup maçlarında 1 kez mağlup olan sarı lacivertliler, Mersin'de oynanan play-off maçlarında da 2 kez mağlup olarak hedefine ulaşamadı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Play-Off finaline yükseldi Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Play-Off finaline yükseldi Karşıyaka'da alkışlar altyapıya Karşıyaka'da alkışlar altyapıya

Amatör Lig, Play Off, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Talasgücü 20 maçta 15 kez kazandı - Son Dakika


Son Dakika
09:35 İlk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Gülümse Kaderine dizisinde dün akşam neler yaşandı?
09:31 İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
09:24 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Meliha Tuğrul'u kurtarabildi mi?
09:12 Aralarında televizyon dizilerinin ünlü isimlerinin de bulunduğu sinemacılardan Gezi kararlarına tepki: Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız
09:02 28 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:48 İçinde 3'ü bebek 8 kişinin bulunduğu araç yandı!
08:41 Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu! 24 yaşındaki gencin ölümünde korkunç detay: İngiliz kadın ve Iraklı sevgilisi öldürmüş
08:40 Herkes sıcak havayı bekliyordu! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
08:39 Dünya tarihini aydınlatacak buluş: 504 milyon yıllık fosil bulundu
08:34 28 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 09:42:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Talasgücü 20 maçta 15 kez kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement