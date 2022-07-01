Son dakika haberi... Tottenham, Everton'dan Richarlison'u transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tottenham, Everton'dan Richarlison'u transfer etti

01.07.2022 12:06
Son dakika haberi... Tottenham, Everton'dan Richarlison'u transfer etti

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, 25 yaşındaki Brezilyalı forvet Richarlison'u Everton'dan transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, 25 yaşındaki Brezilyalı forvet Richarlison'u Everton'dan transfer etti.

İngiliz kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Everton'dan Richarlison'un sözleşmeyi imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Brezilyalı, bizimle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Richarlison'un transferinde bonservis bedeli konusunda kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken İngiliz medyasına göre Tottenham, Everton'a Richarlison'un bonservis bedeli olarak 60 milyon sterlin (70 milyon avro) ödeyecek.

25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Everton'ın küme düşmekten kurtulmasına yardımcı olurken 10 gol attı.

Richarlison, Ağustos 2017'de Fluminense'den İngiltere'ye geçiş yaptığından beri Watford ve Everton formaları altında Premier Lig'de 173 maça çıktı ve 48 gol kaydetti.

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Kaynak: AA

Tottenham, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Tottenham, Everton'dan Richarlison'u transfer etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tottenham, Everton'dan Richarlison'u transfer etti - Son Dakika
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