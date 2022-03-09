Ukraynalı dünya şampiyonu Anna, savaşın son bulmasını istedi - Son Dakika
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Ukraynalı dünya şampiyonu Anna, savaşın son bulmasını istedi

09.03.2022 09:48

- Ukraynalı dünya şampiyonu Anna, savaşın son bulmasını istedi Karatede dünya şampiyonu olan Ukrayna asıllı milli sporcu Anna Çelik, ülkesindeki savaşın bir an önce sona ermesini istiyor Çelik: "Şu an telefonla da olsa konuşuyoruz ancak oradaki akrabalarım savaş sebebiyle iyi şeyler yaşamıyorlar...

- Ukraynalı dünya şampiyonu Anna, savaşın son bulmasını istedi

Karatede dünya şampiyonu olan Ukrayna asıllı milli sporcu Anna Çelik, ülkesindeki savaşın bir an önce sona ermesini istiyor

Çelik: "Şu an telefonla da olsa konuşuyoruz ancak oradaki akrabalarım savaş sebebiyle iyi şeyler yaşamıyorlar ve saklanıyorlar"

HATAY - Karatede dünya şampiyonu olan milli takımı sporcusu Ukrayna asıllı Anna Çelik, savaşın bir an önce sona ermesini istiyor.

Aynı zamanda Kırıkhan Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Anna Çelik ve Seda Nur Yaşçay, Antalya'da düzenlenen organizasyonda kendi kategorilerinde dünya şampiyonu oldu.

Ashihara'da dünya şampiyonu olan Anna Çelik, akrabalarının çoğunluğunun Ukrayna'da olduğunu belirterek, "Onların adına çok üzülüyorum. Anne tarafım orada 3 yıldır görmüyorum. Şu an telefonla da olsa konuşuyoruz ancak oradaki akrabalarım savaş sebebiyle iyi şeyler yaşamıyorlar ve saklanıyorlar" dedi

Seda Nur Yaşçay ise turnuvaya arkadaşı Anna ile çok iyi hazırlandıklarını belirterek, bundan sonraki hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Milli takım ve Kırıkhan Belediyesi Gençlik Spor Takımı Antrenörü Ali Çeltik, öğrenciyle gurur duyduğunu ve hedeflerinin bundan sonraki süreçte sporcularının olimpiyatlara alırlarsa şampiyonluk istediklerini belirtti.

Ukraynalı dünya şampiyonu Anna, savaşın son bulmasını istedi
Ukraynalı dünya şampiyonu Anna, savaşın son bulmasını istedi
Ukraynalı dünya şampiyonu Anna, savaşın son bulmasını istedi

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Kırıkhan Belediyesi, gençlik, Ukrayna, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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