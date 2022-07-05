Son dakika haberi | Yukatel Merkezefendi'de guard transferi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yukatel Merkezefendi'de guard transferi

05.07.2022 10:12
Son dakika haberi | Yukatel Merkezefendi'de guard transferi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor'dan Burak Eşlik'i transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor'dan Burak Eşlik'i transfer etti. 1994 doğumlu, 1.93 m boyundaki guard 2017'de University of Southern Indiana'dan mezun oldu. Türkiye'de; Trabzonspor, Sakarya BŞB, Afyon Belediyesi ve Büyükçekmece takımlarında forma giyen Eşlik, geçen sezon Samsunspor ile bir alt ligde 41 maçta 21.51 dakika, 9.6 sayı, 1.9 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları ile oynadı.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Samsunspor, ING Bank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Yukatel Merkezefendi'de guard transferi - Son Dakika

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