Son dakika haberi... Yusuf Yazıcı "hat-trick" yaptı, CSKA Moskova 6 golle kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yusuf Yazıcı "hat-trick" yaptı, CSKA Moskova 6 golle kazandı

20.03.2022 16:18
Son dakika haberi... Yusuf Yazıcı "hat-trick" yaptı, CSKA Moskova 6 golle kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın "hat-trick" yaptığı maçta Rubin Kazan'ı 6-1 yendi.

Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın "hat-trick" yaptığı maçta Rubin Kazan'ı 6-1 yendi.

VEB Arena'da oynanan 22. hafta maçında CSKA Moskova, Rubin Kazan'ı ağırladı.

Yusuf Yazıcı, üçüncüsü penaltıdan olmak üzere 5, 67 ve 86, Jean-Philippe Gbamin 11, Jesus Medina 24 ve Jorge Carrascal 26. dakikada fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşıdı. Konuk ekibin tek golü, 38. dakikada Konstantin Kuchaev'den geldi.

Rubin Kazan'da Alexander Lomovitsky 44, Silvie Begich 85. dakikada kırmızı kart gördü.

CSKA Moskova formasıyla ligde 4 maça çıkan Yusuf, gol sayısını 6'ya çıkardı.

Bu sonuçla 42 puana ulaşan CSKA Moskova, 3. sırada yer aldı. Rubin Kazan ise 25 puanla 10. basamakta kaldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Yusuf Yazıcı 'hat-trick' yaptı, CSKA Moskova 6 golle kazandı - Son Dakika


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