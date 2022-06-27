Ahmet Nur Çebi, TFF'nin yerli oyuncu oynatma zorunluluğu kararını eleştirdi - Son Dakika
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Ahmet Nur Çebi, TFF'nin yerli oyuncu oynatma zorunluluğu kararını eleştirdi

27.06.2022 19:34

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yerli oyuncu oynatma zorunluluğu kararına tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yerli oyuncu oynatma zorunluluğu kararına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı takımın yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yaptığı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı'dan ekonomik yapılarına uymadığı için vazgeçtiklerini söyledi.

Çebi, "Ekonomimize uymayan hiçbir şeyi yapmayacağımızı baştan beri söyledim. Benim yönetim tarzım bu. Başarılı bir transfer, ekonomisi ile beraber yapılabilmişse başarılıdır. Yoksa kim neyi isterse verdiğiniz zaman, transferi herkes yapabilir. Kağıda imza atıyorsunuz, milyonlarca lira ödüyorsunuz ve o insanlar size geliyorlar. Bu bir başarı değil. Bunu minimize ediyorsanız, takım bütçesiyle dengeli halde yapıyorsanız, o transfer iyi bir transferdir." diye konuştu.

"TFF çözüm üretmiyor"

TFF'ye yabancı oyuncu kuralı ile ilgili bir çözüm teklif ettiklerini ancak kabul görmediğini söyleyen Çebi, şunları aktardı:

"14 takım olarak TFF'ye müracaat ettik ve '8+3 için teşekkür ederiz ama +1 yabancı oynatma hakkını verin. Eğer kullanırsak, oynadığı maç kadar 100 bin lira ceza ödeyelim. Bu paralar da TFF'nin kasasında biriksin ve yerli oynatana ödensin.' şeklinde teklifte bulunduk ama maalesef kabul görmedi. Bunu doğru bulmuyorum. Yerli futbolcu fiyatları kulüpler tarafından karaborsa arttırılmaya çalışılıyor. Eğer bir şeye ihtiyaç var ise onun fahiş olmaması için gereken arzın önünü açmanız lazım. TFF çözüm üretmiyor. A Milli Takım'a futbolcu bulunabilmesi için bunun yapıldığı ifade ediyor. Türk futbolcularımız 'Nasıl olsa benim formam garanti' diye rehavete kapılacaktır. Bunun da Türk futboluna katkı vereceğini düşünmüyorum. Yerli futbolcunun oynamasını teşvik etmeli, yabancınınkini de cezalandırmalısınız. Bunun parasal bir değeri olması lazım. 'O yasak, bu yasak' diyerek bu işin olacağını düşünmüyorum. Konyaspor'un da futbolcusunu (Abdülkerim Bardakcı) satarken yerli futbolcu şartını iyi değerlendirdiğini görüyoruz. Tebrik ediyoruz, haklıdır. Gazetelerde yazıldığı gibi bahsi geçen rakamların hem kulübüne hem oyuncuya yarısını önermiştik. Bunların üzerine rakamlar çıktığı zaman da çekilmeyi bildik. Beşiktaş'ın basamak yapılabilecek, fiyat artışı sağlanabileceği bir kulüp olarak görülmesini istemiyorum. Bunun için de gerekeni ilk anda yaptık."

Mevcut kararın rekabeti ortadan kaldıracağını savunan Çebi, "Rekabet olmazsa kimse çalışmaz ve başarı gelmez. Rekabeti ortadan kaldıracak bu kararı desteklemiyorum. Hepimiz zor durumdayız, her kuruşa ihtiyacımız olan bu dönemde yerli futbolcu mecburiyeti getirip, kulüplerin cebinden fazla para çıkmasına sebep olacak bir kararı desteklemiyorum. Bunu federasyon başkanına da söyledim ama sonuç şu an için olumsuz. Umarım bu kararlarından bir an önce dönerler. Çok da geç kalmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü transfer dönemi devam ediyor. Ortada 20 tane takım var. Bunların 3'er yerli oynatma mecburiyeti, bir de 4-5 yedek oyuncuyla rakam 100 oluyor. 100 tane yerli futbolcu varsa, listeyi siz getirin. Bu, zaman içinde olabilir ama bugün markette takımların kullanabileceği 100 tane yerli oyuncu yoksa, o zaman uygulamanın doğru olmadığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"(Weghorst'un) Kararı olumlu gözüküyor"

Çebi, listedeki isimlerden Wout Weghorst transferinin bitmek üzere olduğunu belirterek, "Çok uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün içinde bitmesi lazım. Kararı olumlu gözüküyor. Şu anda kulübüyle uğraşıyoruz. Muleka da listemizdeki isimlerden bir tanesi ama Weghorst şu anda daha önde ve önceliğimiz onda. Cenk (Tosun) için kapımız her zaman açık. Her zaman için çözebileceğimiz bir konu olarak gözüküyor. Kendisi de istekli ama her şeyin bir aması var." değerlendirmesinde bulundu.

Sol bek için arayışlarının devam ettiğini anlatan başkan Çebi, "Transfer yapmak istediğimiz kişiler var ama ismini açıklamayacağım. Tayfur Bingöl de bir alternatif. Aklınıza gelenleri alt alta yazın. Onların hepsi olabilir." açıklamasını yaptı.

Çebi, Eintracht Frankfurt'a transferi gündemde olan Rıdvan Yılmaz'ın durumu için ise Alman ekibiyle görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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