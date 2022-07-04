Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Brezilyalı santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri: Arsenal, Gabriel Jesus'u transfer etti - Son Dakika

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