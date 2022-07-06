Belçika ekibi Standard Liege 'te forma giyen 22 yaşındaki forvet, Brüksel 'den kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaştı. Muleka, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi.Siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrılan Jackson Muleka'nın yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri! Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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