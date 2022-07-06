Son dakika haberleri! Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi

06.07.2022 21:14
Son dakika haberleri! Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi

Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.

Belçika ekibi Standard Liege'te forma giyen 22 yaşındaki forvet, Brüksel'den kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaştı. Muleka, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi.Siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrılan Jackson Muleka'nın yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Standard Liege, Beşiktaş, İstanbul, Brüksel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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