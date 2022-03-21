Son dakika haberleri... Çanakkale şehitleri 1800 metrede anıldı - Son Dakika

Çankırı'da düzenlenen "Çanakkale Şehitlerini Anma Namaztepe Kış Tırmanışı" kapsamında şehitler, 1800 metre yükseklikte anıldı.

Çankırı Dağcılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik, Çankırı'dan 7, Kastamonu'dan 2 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Eldivan Bülbülpınarı mevkisinden başlayan tırmanış, soğuk havaya ve karla kaplı zemine rağmen 1800 metredeki zirvede sona erdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Kemal Karatatar, tırmanış sırasında Bey Yayla civarında rüzgarın etkisini artırdığını fırtınaya döndüğünü söyledi. Sporcuların fikri alındıktan sonra zirve tırmanışına devam ettiklerini anlatan Karatatar, "Zirvede bayrak, flamalar açıldı, İstiklal Marşı, şehitlerimizin ruhlarına fatiha ve duaların okunmasıyla yapılan törenin ardından hızlıca dönüşe geçtik. Hava şartlarının kötü olması molasız inmemize neden oldu. Dönüşte izlerimizi dahi göremedik Başlangıç noktasına yaklaştıkça görüşümüz arttı." diye konuştu.

Karatatar, toplamda 12 kilometrelik mesafenin, 5 saat 30 dakikada başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Tırmanış sonunda Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Kemal Karatatar ve Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü Başkanı Nuri Erkenci, katılan tüm sporcuları kutladı.