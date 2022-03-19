Son dakika haberleri: Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de çıktığı sprint yarışında 14. oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de çıktığı sprint yarışında 14. oldu

19.03.2022 21:05
Son dakika haberleri: Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de çıktığı sprint yarışında 14. oldu

Edinilen son dakika haberine göre Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı Bahreyn'deki sprint yarışında 14. oldu.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı Bahreyn'deki sprint yarışında 14. oldu.

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışı, 23 tur üzerinden koşuldu.

Kariyerinin ilk Formula 2 yarışına çıkan Charouz takımı pilotu Cem Bölükbaşı, 20. sırada başladığı sprint yarışını 14. sırada tamamladı.

Yarışta Trident takımından Hollandalı Richard Verschoor birinci, Prema'dan Hint Jehan Daruvala ikinci, Carlin ekibinden Yeni Zelandalı Liam Lawson ise üçüncü sırayı aldı.

Bahreyn'de 32 turluk yarış, yarın saat 13.40'ta gerçekleştirilecek.

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Dünya Şampiyonası, Cem Bölükbaşı, Formula 1, Bahreyn, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de çıktığı sprint yarışında 14. oldu - Son Dakika


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