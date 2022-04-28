Son dakika haberleri: Çukurova Belediyesi'nden 2 transfer daha - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Çukurova Belediyesi'nden 2 transfer daha

28.04.2022 16:37
Son dakika haberleri: Çukurova Belediyesi'nden 2 transfer daha

Bir son dakika haberine göre Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK'da iki pasör oyuncu transfer etti.

Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK'da iki pasör oyuncu transfer etti. Duygu Düzceler ve Burcu Yönder yeni sezonda turuncu-mavili formayı giyecek.

Geçmişte Bursa, Çanakkale, Nilüfer ve Aydın Büyükşehir Belediye formalarını terleten, Challenge Kupası'nda en iyi pasör unvanı kazanan pasör Duygu Düzceler ve Yeşilyurt takımıyla Challenge Kupasını kazanmış 1997 doğumlu pasör Burcu Yönder Çukurova Belediyesi SK kadrosuna katıldı.

Sosyal medya hesabından transferleri açıklayan Çukurova Belediyesi SK, transferin devam edeceğini bildirdi. - ADANA

Son dakika haberleri: Çukurova Belediyesi'nden 2 transfer daha
Son dakika haberleri: Çukurova Belediyesi'nden 2 transfer daha

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Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası Çukurova Belediyespor, pasör Duygu Düzceler'i transfer etti Çukurova Belediyespor, pasör Duygu Düzceler'i transfer etti

Çukurova, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Çukurova Belediyesi'nden 2 transfer daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Çukurova Belediyesi'nden 2 transfer daha - Son Dakika
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