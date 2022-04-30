Son dakika haberleri: Çukurova Belediyesi SK, Takım Kaptanı Dilara ile devam kararı aldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Çukurova Belediyesi SK, Takım Kaptanı Dilara ile devam kararı aldı

30.04.2022 11:26
Son dakika haberleri: Çukurova Belediyesi SK, Takım Kaptanı Dilara ile devam kararı aldı

Son dakika haberler... Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK, geçtiğimiz yılın kaptanı Dilara ile devam kararı aldı.

Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK, geçtiğimiz yılın kaptanı Dilara ile devam kararı aldı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Çukurova Belediyesi SK yeni sezon için transfere devam ediyor. 10 dış transfer yapan Turuncu Mavililer, geçmişte Galatasaray, Karşıyaka, Nilüfer, Beşiktaş, İlbank ve Sarıyer formalarını terleten, geçtiğimiz sezon takımın kaptanlığını da üstlenmiş takımın Sultanlar Ligi'ne çıkmasında önemli katkı koyan, pasör çaprazı takım kaptanı Dilara Bilge ile yola devam kararı aldı. - ADANA

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Çukurova, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Çukurova Belediyesi SK, Takım Kaptanı Dilara ile devam kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Çukurova Belediyesi SK, Takım Kaptanı Dilara ile devam kararı aldı - Son Dakika
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