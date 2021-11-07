Son dakika haberleri: Develi Belediyespor yükselişini sürdürdü

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 5.haftasında evinde Şanlıurfa Belediyespor'u konuk etti. Mavi beyazlı ekip salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak, üst üste üçüncü ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.

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