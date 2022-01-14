Dilaver Mutlu: "Kazanamadığınız yerde kaybetmemek de önemli"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Kazanamadığınız yerde kaybetmemek de önemli" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, açıklamalarda bulundu.

Dilaver Mutlu, "Bugün son derece zor bir maç oynadık. Bizim ligde kolay bir maç yok. Geçen hafta deplasmanda 1 puan kazanmıştık. Bunu 3 puanla devam ettirmek istiyorduk ama olmadı. Bandırmaspor da bu ligin en iyi organize oynayan ekiplerinden biri. İyi mücadele ettik. Kazanamadık ama en azından beraberlikle bitirdik. Kazanamadığınız yerde kaybetmemek de önemli. İki takımı da tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR