Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "5. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası"nda Sancak Atlı Spor Kulübü birinci oldu.

Etno Alanı Cirit Sahası'nda bu yıl beşincisi organize edilen turnuvaya kent genelinde 15 takım katıldı.

Turnuvada Sancak Atlı Spor Kulübü birinci, Şengel Atlı Sporu Kulübü ikinci, Osmanlı Atlı Spor Kulübü de üçüncü oldu. Final sonrası başarı gösteren kulüplere çeşitli ödüller verildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Türk mirasına sahip çıkmak adına önemli bir organizasyonu tamamladıklarını ifade etti.

Etkinlik sayesinde kent sakinlerinin keyifli zaman geçirdiğini belirten Sekmen, şunları kaydetti:

"Geleneksel Türk sporlarımızı, kültür ve ananeleri ihtiva eden, dilden dile bugünlere kadar gelebilmiş destanlarımızı ve ata mirasımız olan ciriti dolu dolu yaşadık. Nesilden nesile, sözle, nefesle, sazla, türküyle aktarılmış kültürel kodlarımızı diri tutmak ve bize şanlı ecdadımızı anlatan tarihi birikimleri yarınlarımıza aktarmak hepimizin ortak vazifesidir. İki gün boyunca geleneksel sporlarımız ve oyunlarımız aracılığı ile kültürel değerlerimiz yaşatıldı, yaygınlaştırıldı ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza öğretildi. Böylesine muhteşem bir organizasyona vesile olduğumuz için gururluyuz."