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Son dakika haberleri! Eyyübiye Belediyespor'da transfer - Son Dakika

Son dakika haberleri! Eyyübiye Belediyespor'da transfer

18.02.2022 09:10
Son dakika haberleri! Eyyübiye Belediyespor'da transfer

Son dakika spor haberi: Ampute Süper Lig takımlarından Eyyübiye Belediyespor, Sierra Leoneli futbolcu Gbassay Koroma ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Ampute Süper Lig takımlarından Eyyübiye Belediyespor, Sierra Leoneli futbolcu Gbassay Koroma ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Eyyübiye Belediyespor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, 2 yabancı oyuncularının ülkelerine dönmesinden dolayı takıma yeni oyuncular katmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda Koroma'yı transfer ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Koroma, sözleşmeyi imzaladı. Takıma hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 1-2 yabancı oyuncu daha alarak gücümüzü arttırmak istiyoruz." diye konuştu.

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Spor Toto Süper Lig, Serdar Yıldırım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Eyyübiye Belediyespor'da transfer - Son Dakika Spor


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