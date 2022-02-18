Son dakika haberleri! Eyyübiye Belediyespor'da transfer

Ampute Süper Lig takımlarından Eyyübiye Belediyespor, Sierra Leoneli futbolcu Gbassay Koroma ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Eyyübiye Belediyespor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, 2 yabancı oyuncularının ülkelerine dönmesinden dolayı takıma yeni oyuncular katmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda Koroma'yı transfer ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Koroma, sözleşmeyi imzaladı. Takıma hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 1-2 yabancı oyuncu daha alarak gücümüzü arttırmak istiyoruz." diye konuştu.