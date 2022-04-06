Son dakika haberleri: Genç yetenekler Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Genç yetenekler Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı

06.04.2022 14:12
Son dakika haberleri: Genç yetenekler Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı

Son dakika haberi: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ücretiz Spor Okulları'nda keşfedilen genç yetenekleri Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ücretiz Spor Okulları'nda keşfedilen genç yetenekleri Büyükşehir Belediye spor Kulübüne kazandırıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve spora kazandırılması hedefiyle yürütülen çalışmalarda Ücretsiz Spor Okullarındaki başarılı gençleri lisanslı sporcu yapıyor.

Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilen çocuklar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin U12, U14 ve U16 futbol takımlarına lisanslama işlemleri yapılarak Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırılan çocuklardan Ahmet Yıldırım, daha önce sokakta futbol oynadığını, ücretsiz spor okullarını keşfettikten sonra kaydolup antrenmanlara düzenli olarak katıldığını söyledi.

Sporculardan Baran Yıldız da, hedefinin üst liglerde futbol oynamak olduğunu belirterek, "Spor Okullarında güvenli bir ortamda antrenmanlarımızı yapıyorduk. Burada hocalarımızın dikkatini çektim ve bana futbolcu lisansı çıkarttılar. Hedefim daha üst liglere kadar yükselip başarılı bir futbolcu olmak. Bize sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri: Genç yetenekler Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı
Son dakika haberleri: Genç yetenekler Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı
Son dakika haberleri: Genç yetenekler Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı
Son dakika haberleri: Genç yetenekler Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyespor, Spor Okulları, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Genç yetenekler Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırıldı - Son Dakika


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