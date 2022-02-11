Üye Girişi
Son dakika haberleri... Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" hayatını kaybetti

11.02.2022 11:42
Son dakika haberleri... Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Gençlerbirliği'nin efsane kalecilerinden "Köylü Selçuk" lakaplı Selçuk Çakmaklı, 85 yaşında vefat etti.

Gençlerbirliği'nin efsane kalecilerinden "Köylü Selçuk" lakaplı Selçuk Çakmaklı, 85 yaşında vefat etti.

Başkent kulübü, 16 yıl kırmızı-siyahlı formayı giyen Selçuk Çakmaklı için yayımladığı taziye mesajında "Maçlara çıktığı şapkasıyla hafızalarda yer eden Köylü Selçuk, Gençlerbirliği tarihindeki müstesna yerini her zaman koruyacaktır. Böylesine efsane bir kaleciyi, örnek bir sporcuyu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çakmaklı'nın cenazesi bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

YORUMLAR
500

Gençlerbirliği, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi 'Köylü Selçuk' hayatını kaybetti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:44 Aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmedi! Defalarca üzerinden geçti
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:48:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Gençlerbirliği'nin efsane kalecisi "Köylü Selçuk" hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement