Son dakika haberleri! Lider VakıfBank kazanmaya devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Lider VakıfBank kazanmaya devam ediyor

05.03.2022 15:24
Son dakika haberleri! Lider VakıfBank kazanmaya devam ediyor

Gelen son dakika haberine göre VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları'nı konuk etti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları'nı konuk etti. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek ligde üst üste 12. galibiyetini aldı. VakıfBank'ta, Gabi 14 sayı ile takımının en skorer ismi olurken Kübra Akman 9, Isabelle Haak ve Zehra Güneş 7'şer sayı kaydetti.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları'nı konuk etti. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı set vermeden kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü. Bu zaferle VakıfBank, ligde 22. maçında 19. zaferini elde ederken; üst üste 12. galibiyetini almış oldu.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin son bölümüne kadar çekişmeli geçen ilk setinde VakıfBank, 19-17 öndeyken aldığı molanın ardından rakibine yalnızca 3 sayı verdi ve 25-20'lik set skoru ile 1-0 öne geçti. İkinci sette ise daha rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, 25-15'lik skorla durumu 2-0 yaptı. Son sette de ritmini koruyan sarı-siyahlılar seti 25-20, maçı ise 3-0 kazandı.

VakıfBank'ta, Gabi 14 sayı ile takımının en skorer ismi olurken; Kübra Akman 9, Isabelle Haak ve Zehra Güneş 7'şer sayı kaydetti. Michelle Bartsch-Hackley'nin 5 sayı bulduğu maçta Meryem Boz 4 sayı kazandırırken; Cansu Özbay ise 2 sayıyla galibiyete katkı verdi.

VakıfBank, sıradaki maçında Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow'a konuk olacak. Sarı-siyahlıların Polonya ekibi ile karşılaşacağı mücadele 8 Mart Salı günü saat 20.00'de başlayacak. VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise 13 Mart Pazar günü saat 17.00'de Galatasaray ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Lider VakıfBank kazanmaya devam ediyor
Son dakika haberleri! Lider VakıfBank kazanmaya devam ediyor
Son dakika haberleri! Lider VakıfBank kazanmaya devam ediyor
Son dakika haberleri! Lider VakıfBank kazanmaya devam ediyor

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Türk Hava Yolları, Zehra Güneş, Kübra Akman, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Lider VakıfBank kazanmaya devam ediyor - Son Dakika


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