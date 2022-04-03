Son dakika haberleri... Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Saint-Etienne deplasmanında kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Saint-Etienne deplasmanında kazandı

03.04.2022 18:22
Son dakika haberleri... Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Saint-Etienne deplasmanında kazandı

Son dakika spor haberine göre Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında Olimpik Marsilya, Saint-Etienne'i 4-2 yendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında Olimpik Marsilya, Saint-Etienne'i 4-2 yendi.

Ligue 1'de küme düşme hattındaki Saint-Etienne, 2. sıradaki Olimpik Marsilya'yı konuk etti.

İlk yarı, Saint-Etienne'den Bouanga'nın 9 ve Marsilya'dan Payet'in (penaltıdan) 45+2'nci dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

Olimpik Marsilya, Kolodziejczak'ın (kendi kalesine) 60, Dieng'in (penaltıdan) 68 ve Harit'in 73. dakikadaki golleriyle 3 farklı üstünlük yakaladı.

Saint-Etienne'den Gourna-Douath 86. dakikada karşılaşmanın skorunu belirledi.

Olimpik Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Arka arkaya 3. maçını kazanan Olimpik Marsilya, puanını 56'ya yükseltti. Saint-Etienne ise 27 puanda kaldı.

YORUMLAR
500
Zidane'ın kardeşi, aşırı sağcı Zemmour'u halı sahadan kovdu Zidane'ın kardeşi, aşırı sağcı Zemmour'u halı sahadan kovdu

Olimpik Marsilya, Saint Etienne, Marsilya, Ligue 1, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Saint-Etienne deplasmanında kazandı - Son Dakika


Son Dakika
18:07 Konyaspor Göztepe'yi 3-0 mağlup etti! Fenerbahçe'nin zirve sevinci yarım kaldı
17:44 Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti
17:36 Galatasaray'ın yıldızı Nelsson "6 kadını birbiriyle aldattım" sözlerini kendi söylemiş gibi paylaşan kullanıcıya tepki gösterdi
17:32 Ümit Özdağ otobüsteki Arapça yazılara tepki gösterdi: Böyle rezalet olur mu?
17:26 İlk olarak Konya'da denenecek! Tüm Türkiye'de geçerli "TRKart" dönemi başlıyor
17:04 Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
16:49 Babası mezuniyet hediyesi olarak son model BMW aldı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 18:28:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Saint-Etienne deplasmanında kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement