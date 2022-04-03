Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında Olimpik Marsilya, Saint-Etienne'i 4-2 yendi.
Ligue 1'de küme düşme hattındaki Saint-Etienne, 2. sıradaki Olimpik Marsilya'yı konuk etti.
İlk yarı, Saint-Etienne'den Bouanga'nın 9 ve Marsilya'dan Payet'in (penaltıdan) 45+2'nci dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.
Olimpik Marsilya, Kolodziejczak'ın (kendi kalesine) 60, Dieng'in (penaltıdan) 68 ve Harit'in 73. dakikadaki golleriyle 3 farklı üstünlük yakaladı.
Saint-Etienne'den Gourna-Douath 86. dakikada karşılaşmanın skorunu belirledi.
Olimpik Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 46. dakikada oyuna dahil oldu.
Arka arkaya 3. maçını kazanan Olimpik Marsilya, puanını 56'ya yükseltti. Saint-Etienne ise 27 puanda kaldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri... Ligue 1'de Olimpik Marsilya, Saint-Etienne deplasmanında kazandı - Son Dakika