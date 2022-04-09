Son dakika haberleri | Metin Diyadin: "Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçı kazanmış olduk" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Metin Diyadin: "Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçı kazanmış olduk"

09.04.2022 18:47
Son dakika haberleri | Metin Diyadin: "Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçı kazanmış olduk"

Son dakika haberi: Ankara Keçiörengücü derbisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçı kazanmış olduk. Lig devam ediyor.

Ankara Keçiörengücü derbisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçı kazanmış olduk. Lig devam ediyor. Bu ligin nasıl olduğunu iyi biliyorum. Onun için her maça final niteliğinde hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü derbisinde sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin, "Özellikle son haftalarda önemli puan alan bir takımla iyi mücadele ettik. Sahada duruşumuz ve tercihler doğru oturdu. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Son haftalarda bulunduğumuz yer itibari ile kazanmamız gereken bir maçtı. Bazıları oyuncularım farklı mevkilerde de oynasa doğru işler yaptılar. Hem kontra geçişlerini iyi yaptık hem de rakibin geldiği anlarda birçok gol pozisyonu bulduk. Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçı kazanmış olduk. Lig devam ediyor. Bu ligin nasıl olduğunu iyi biliyorum. Onun için her maça final niteliğinde hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Gençlerbirliği, Metin Diyadin, KEÇİÖRENGÜCÜ, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Metin Diyadin: 'Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçı kazanmış olduk' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Metin Diyadin: "Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçı kazanmış olduk" - Son Dakika
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