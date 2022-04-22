Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da gençlik operasyonu sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da gençlik operasyonu sürüyor

22.04.2022 12:05
Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da gençlik operasyonu sürüyor

Son dakika haberlerine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-off yarışında son kozlarını oynayan Nazilli Belediyespor'da takıma altyapıdan takviye harekatı sürüyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-off yarışında son kozlarını oynayan Nazilli Belediyespor'da takıma altyapıdan takviye harekatı sürüyor. Geçen hafta 2 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzalayan siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Aydoğmuş da profesyonel yapıldı. Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, Başkanvekili Mustafa Tınas, Altyapı Spor Okulları Amatör Şubeden Sorumlu Asbaşkanı Oktay Asuman, Futbol Altyapı Şube Sorumlusu Baskın Aksoy, Amatör Şubeler Sorumluları Naim Atmaca ve Ergün Sert, Basın Sözcüsü Ümit Özmen ile genç futbolcunun ailesi ve gelişim ligleri takımlarının antrenörleri katıldı.


Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da gençlik operasyonu sürüyor
Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da gençlik operasyonu sürüyor
Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da gençlik operasyonu sürüyor
Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da gençlik operasyonu sürüyor
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Nazilli Belediyespor seri istiyor Nazilli Belediyespor seri istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Nazilli Belediyespor'da gençlik operasyonu sürüyor - Son Dakika


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