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Son dakika haberleri! NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Trail Blazers deplasmanında kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Trail Blazers deplasmanında kazandı

08.01.2022 10:41
Son dakika haberleri! NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Trail Blazers deplasmanında kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 114-101 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 114-101 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Cavaliers, Darius Garland'ın 26 sayı, 6 asistle ön plana çıktığı karşılaşmada Trail Blazers'ı mağlup ederek 22. galibiyetini aldı.

Konuk ekipte Evan Mobley 18 sayı, 8 ribaunt, Lauri Markkanen 15 sayı, 5 asist, Jarrett Allen 13 sayı, 13 ribauntla oynadı. Cedi Osman, 30 dakika 29 saniye süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

Bu sezon 24. maçını kaybeden Trail Blazers'ta Norman Powell 19, Robert Covington 17, Jusuf Nurkic ve Anfernee Simons 14'er sayı kaydetti.

Furkan Korkmaz'dan 7 sayı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında San Antonio Spurs'ü 119-100 yenerek üst üste 6. olmak üzere 22. galibiyetine ulaştı.

76ers'ta Joel Embiid 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Seth Curry 23 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üretti. Furkan Korkmaz ise ilk 5'te başlayıp 33 dakika 10 saniye sahada kaldığı maçta 7 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

Spurs'te Dejounte Murray'nin 27, Jakob Poeltl'ın 17 sayısı sezonun 23. yenilgisini önleyemedi.

Lakers üst üste 4. kez kazandı

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 134-118'lik skorla geçti.

Peş peşe 4, bu sezon 21 galibiyete ulaşan Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, 4 top çalma, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu. Malik Monk 29 sayı, 4 ribaunt, Talen Horton-Tucker 21 sayı, 5 asist, Russell Westbrook 9 sayı, 13 asist, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 21. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 25 sayı, 14 asist, 9 ribaunt, John Collins 21 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 119-100

Toronto Raptors- Utah Jazz: 122-108

Brooklyn Nets- Milwaukee Bucks: 109-121

Chicago Bulls- Washington Wizards: 130-122

Houston Rockets- Dallas Mavericks: 106-130

Oklahoma City Thunder- Minnesota Timberwolves: 105-135

Denver Nuggets- Sacramento Kings: 121-111

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 101-114

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 134-118

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Amerikan Basketbol Ligi, Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Trail Blazers deplasmanında kazandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cavaliers, Trail Blazers deplasmanında kazandı - Son Dakika
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