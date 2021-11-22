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Son dakika haberleri! NBA'de Lakers, LeBron'un oyundan atıldığı Pistons maçını kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! NBA'de Lakers, LeBron'un oyundan atıldığı Pistons maçını kazandı

22.11.2021 10:26
Son dakika haberleri! NBA'de Lakers, LeBron'un oyundan atıldığı Pistons maçını kazandı

Son dakika spor haberi... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Detroit Pistons deplasmanından 121-116 galip ayrıldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Detroit Pistons deplasmanından 121-116 galip ayrıldı.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Lakers, son 12 dakikasına 15 sayı (99-84) geride girdiği Pistons müsabakasını kazanmayı başardı. 3. çeyrekte Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James ile Pistons pivotu Isaiah Stewart arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu.

Serbest atış sırasındaki ribaunt mücadelesinde James'in dirsek darbesiyle sağ kaşı açılan Stewart, sinirine hakim olamadı ve rakibinin üstüne yürüdü. Takım arkadaşları, teknik heyet ve hakemlerin araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşmeyen Stewart, güçlükle soyunma odasına götürüldü.

Stewart, iki teknik faul alarak karşılaşmadan ihraç edildi. James ise sportmenlik dışı faul gerekçesiyle 1318 maçlık normal sezon kariyerinde yalnızca 2. kez oyundan atıldı.

Lakers'ı galibiyete, 30 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 5 blok, 4 top çalmayla oynayan Anthony Davis, 26 sayı, 10 asist, 9 ribaunt üreten Russell Westbrook ve kenardan gelerek 18 sayı kaydeden Carmelo Anthony taşıdı.

Pistons'ta Jerami Grant 36 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Cade Cunningham ise 13 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.

Warriors ve Suns kazanmayı sürdürüyor

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, 17. karşılaşmasında 15. galibiyetini alırken, takipçisi Phoenix Suns üst üste 12. maçını kazandı.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, sahasında Toronto Raptors'ı 119-104 yendi. Warriors'ta Jordan Poole 33, Andrew Wiggins 32 sayıyla yıldızlaştı.

Suns ise ağırladığı Denver Nuggets'ı 126-97 mağlup etti. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 21 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Deandre Ayton ve 22 sayı atan Cameron Johnson öne çıktı.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers- Dallas Mavericks: 97-91

Detroit Pistons- Los Angeles Lakers: 116-121

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 126-97

Chicago Bulls- New York Knicks: 109-103

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 119-104

Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Lakers, Detroit Pistons, E 5, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! NBA'de Lakers, LeBron'un oyundan atıldığı Pistons maçını kazandı - Son Dakika Spor


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