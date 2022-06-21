Türkiye 'de TOFAŞ, Fenerbahçe , Beşiktaş, İspanya 'da Real Betis ve Zaragoza 'da oynayan 27 yaşındaki oyun kurucu, 2015-2016 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giymişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri! Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi'yi transfer etti - Son Dakika

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