Son dakika haberleri! Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi'yi transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi'yi transfer etti

21.06.2022 20:40
Son dakika haberleri! Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi'yi transfer etti

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Kenan Sipahi ile anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Kenan Sipahi ile anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te oynayan Kenan Sipahi'nin 2022-2023 sezonunda yeniden Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.

Türkiye'de TOFAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş, İspanya'da Real Betis ve Zaragoza'da oynayan 27 yaşındaki oyun kurucu, 2015-2016 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giymişti.

YORUMLAR
500
Pınar Karşıyaka, Berkan'ı duyurdu Pınar Karşıyaka, Berkan'ı duyurdu Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini uzattı Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini uzattı
Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi'yi transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:28 Galatasaray, eknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat belli oldu
19:58 Babasına önce şiddet uyguladı daha sonra parasını çaldı! Sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı
19:51 20 yaşındaki oğlunu öldüren baba sosyal medyadan paylaşım yaptıktan sonra intihar etti: Günahı boynuma
19:48 Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini feshetti
19:47 Google, Samsun'daki Atatürk Bulvarı ismini Baki Esen Caddesi olarak değiştirince vatandaşların tepkisini çekti! Belediyeden açıklama geldi
19:41 Mesut Özil Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı! Futbolcu suskunluğunu bozdu
19:12 Libya tezkeresi TBMM'den geçti! İYİ Parti "evet" oyu verirken, CHP ve HDP ise "hayır" dedi
18:59 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu
18:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza hakkında konuştu: Kabul edilemez
18:24 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan üzerinden muhalefete yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 20:44:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi'yi transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement