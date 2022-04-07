Son dakika haberi... Ukraynalı kaleci Rybka'dan Putin ve Zelenski'ye çağrı: "Savaşı durduralım" - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ukraynalı kaleci Rybka'dan Putin ve Zelenski'ye çağrı: "Savaşı durduralım"

07.04.2022 10:42

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Ukraynalı kaleci Rybka'dan Putin ve Zelenski'ye çağrı: "Savaşı durduralım" Boluspor'un Ukraynalı kalecisi Oleksandr Rybka, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarına çağrıda bulunarak, "Bu savaşı durdurun. İnsanlar normal bir şekilde yaşamaya devam etsin" dedi.

- Ukraynalı kaleci Rybka'dan Putin ve Zelenski'ye çağrı: "Savaşı durduralım"

BOLU - Boluspor'un Ukraynalı kalecisi Oleksandr Rybka, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarına çağrıda bulunarak, "Bu savaşı durdurun. İnsanlar normal bir şekilde yaşamaya devam etsin" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından FIFA'nın ülkelerini terk eden Ukraynalı futbolculara, kayıt döneminin kapalı olduğu bir ülkenin kulübüyle sözleşme imzalayabilme imkanı tanımasıyla birlikte Ukraynalı kaleci Oleksandr Rybka ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptı. Eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye gelen Rybka, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Daha önce de Türkiye'de başka takımlarda oynamıştım. Burada takıma elimden geldiğince yardım edip bulunduğumuz durumdan çıkmamıza yardım etmek istiyorum" dedi.

"Kadınlar ve çocuklar öldürülüyor"

Bandırmaspor maçı hazırlıkları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Rybka, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa ilişkin, "Açıkçası bu konu hakkında bir şeyler söylemek çok zor. Oradaki durum çok tehlikeli ve çok kötü. Şu anda orada kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Benim sadece söyleyebileceğim şey, oradaki durumun bir an önce bitmesi. Bugün, yarın bir an önce bitsin. Annem, babam ve kız kardeşim Kiev'de yaşıyor. Onlarla her konuştuğumda annem sürekli ağlıyor. Şu anda aslında Kiev'deki durum biraz daha iyi gözüküyor. Çünkü Rusya ordusu orada değil şu anda. Başka şehirlere gitmiş durumda. Onlarla iletişimim bu şekilde gelişiyor" dedi.

Liderlere çağrı yaptı

Açıklamasında Ukrayna ve Rusya devlet başkanları ile yetkililere de seslenen Rybka, "Buradan benim söyleyebileceğim tek şey; bu savaşı durdurun. İnsanlar normal bir şekilde yaşamaya devam etsin. Sadece bunu söyleyebilirim. Savaşı durduralım" diye konuştu.

Son dakika haberi... Ukraynalı kaleci Rybka'dan Putin ve Zelenski'ye çağrı: Savaşı durduralım
Son dakika haberi... Ukraynalı kaleci Rybka'dan Putin ve Zelenski'ye çağrı: Savaşı durduralım
Son dakika haberi... Ukraynalı kaleci Rybka'dan Putin ve Zelenski'ye çağrı: Savaşı durduralım

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Ukraynalı kaleci Rybka'dan Putin ve Zelenski'ye çağrı: 'Savaşı durduralım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ukraynalı kaleci Rybka'dan Putin ve Zelenski'ye çağrı: "Savaşı durduralım" - Son Dakika
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