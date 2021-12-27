Yargıtay'ın Aziz Yıldırım kararı: "Beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmemiştir"

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, aralarında Aziz Yıldırım'ın da olduğu 5 sanığın beraat kararını onadı. Onama kararında ise "Beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmemiştir" hususuna yer verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Eski Yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve eski futbolcu Ümit Karan'ın da arasında bulunduğu toplam 23 sanık hakkında 'şike ve teşvik primi suçlarından' beraat kararı verilmişti. Mahkemenin verdiği beraat kararı da Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar hakkında yerel mahkemenin kararını doğru bulan Yargıtay 5. Ceza Dairesi, onama kararında şu ifadelere yer verdi:

"Hukuka aykırı nitelikteki deliller dışlanarak mevcut delillerin değerlendirilmesi suretiyle hükümlüler Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'na atılı 'şike ve teşvik primi' suçlarından mahkumiyetlerine dair hükümlerin CMK'nin 323/1. maddesi gereğince iptali ile hükümlülerin müsnet suçlardan beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararında bir isabetsizlik görülmemiştir. Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükümleri usul ve kanuna uygun olduğundan yerinde görülmeyen katılanlar vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibarıyla doğru olan hükümlerin onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Yargıtay'ın verdiği onama kararında, verilen beraat hükümlerinin kesinleştiğine işaret edilerek söz konusu koruma tedbirleri ile elde edilen kanıtların şike ve teşvik primi veya diğer suçlarda kullanılamayacağı da belirtildi. - ANKARA