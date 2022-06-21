Samsunspor, Abdioğlu ile yapılan sözleşmeyi sosyal medya hesabından "Memleketine hoş geldin Yusuf Abdioğlu. Kulübümüz, son olarak MKE Ankaragücü ile kariyerindeki 3. şampiyonluğunu yaşayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır" sözleriyle duyurdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haberleri! Yusuf Abdioğlu, Samsunspor'a transfer oldu - Son Dakika

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