Son dakika haberleri! Yusuf Abdioğlu, Samsunspor'a transfer oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yusuf Abdioğlu, Samsunspor'a transfer oldu

21.06.2022 19:35
Son dakika haberleri! Yusuf Abdioğlu, Samsunspor'a transfer oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsunspor bu sezon 9. transferini Yusuf Abdioğlu'nu renklerine bağlayarak yaptı.

Samsunspor bu sezon 9. transferini Yusuf Abdioğlu'nu renklerine bağlayarak yaptı. Savunma oyuncusu Abdioğlu, "Şükür kavuşturana" dedi.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, transferlerini hız kesmeden sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar MKE Ankaragücü ile kariyerindeki 3. şampiyonluğunu yaşayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu'nu renklerine kattı.

Samsunspor, Abdioğlu ile yapılan sözleşmeyi sosyal medya hesabından "Memleketine hoş geldin Yusuf Abdioğlu. Kulübümüz, son olarak MKE Ankaragücü ile kariyerindeki 3. şampiyonluğunu yaşayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır" sözleriyle duyurdu.

Abdioğlu ise o paylaşıma "Şükür kavuşturana, hoş bulduk şehr-i Samsun" ifadeleriyle yanıt verdi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Yusuf Abdioğlu, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Yusuf Abdioğlu, Samsunspor'a transfer oldu - Son Dakika

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