Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu "Transfer sürecinde bu mali tablolarla beraber hareket etmeye kalktığınız zaman kulübe zarar olarak geri dönüyor. Biz de o yüzden kulübe en az zararla transferi halletmeye çalışıyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında 19 Ocak Çarşamba günü sahasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam eden hazırlıklar öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu takımın durumunu değerlendirerek, "Sahamızda Beşiktaş ile beraberlik, deplasmanda Karagümrük ile mağlubiyet. İyi değil çok kötü de değil ama daha iyi olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Çok kritik noktalardaki oyuncularımızın yokluğu ile beraber istediğimiz şeyleri ortaya koyamadık. Bu bir bahane değil, bütün oyuncularımız hep beraber hazır olmak zorundaydık. Ligin 2'nci yarısına istediğimiz gibi başlayamadık. Kısa sürede oynayacağımız Antalyaspor maçı, sonrasında da Hatayspor maçı ile bu 2 maçta alamadığımız sonuçları almak zorundayız. İnşallah bunda da başarılı oluruz" dedi.

'TRANSFER YAPMAKTA DA ZORLANIYORUZ'Transfer dönemine girdiklerini söyleyen teknik direktör Hamzaoğlu "Maç periyodunda aynı oyunculara yük bindi. Transfer döneminde ister istemez oynamayan oyuncular oldu. Gitsem başka yerde oynasam daha iyi olur mu diye düşünenler oluyor. Biz başka şeylere odaklanıyoruz, konsantrasyonumuzu etkiliyor. Transfer yapmakta da zorlanıyoruz. Bunların hepsi üst üste gelince ister istemez bu tür sonuçlarla kendini gösteriyor. Benim en çok sevindiğim gün, transferin son günüdür. Bittikten sonra biz takımımıza biliriz, takımımız bizi bilir. Ondan sonra da kolları sıvayıp ne yapılması gerekiyorsa yaparız. Transfer sürecinde bu mali tablolarla beraber hareket etmeye kalktığınız zaman kulübe zarar olarak geri dönüyor. Biz de o yüzden kulübe en az zararla bu işleri halletmeye çalışıyoruz. Biraz geciktiğimizi farkındayız, buna da mecburuz. Biz araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımıza teklifler gelirse onları da değerlendireceğiz. Şu andaki pozisyondan yukarıya çıkmak için en doğru olanı yapacağız. Büyük bir hızla çalışıyoruz ama hareket alanımız kısıtlı. Hareket alanımız genişlediği zaman düşüncelerimizi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.'BAŞARABİLECEK GÜCÜMÜZ VAR'

19 Ocak Çarşamba günü karşılaşacakları Antalyaspor maçı ile ilgili konuşan teknik direktör Hamzaoğlu "Kendi sahamızda oynayacağımız önemli bir maç. Çıkışta olan bir takım, işimiz kolay değil ama başarabilecek gücümüz var. İnşallah çarşamba günü her şeyimizi ortaya koyup maçtan kazanarak ayrılabiliriz" dedi.