Son dakika: Hüseyin Eroğlu: "Erzurumspor maçını kazanmak için oynayacağız" - Son Dakika

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Erzurumspor maçını kazandıkları takdirde her şeyin lehlerine döneceğini söyledi.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de 5 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Kırmızı-lacivertli takım, maç öncesinde çalışmalarını İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, BB Erzurumspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Kazandığımız takdirde her şey bizim lehimize dönecek"

Menemenspor deplasmanında alınan galibiyetin takıma özgüven kazandırdığını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Ligde son haftaya giriliyor. Uzun zamandır kazanamıyorduk. Cumartesi günü de Erzurumspor ile oynayacağız. Rakibin gücünü biliyoruz ama bundan sonra rakibin ne yapacağı değil bizim ne yapacağımız önemli. Erzurumspor maçını da kazanmak için oynayacağız. Kazandığımız takdirde her şey bizim lehimize dönecek. Erzurum önünde alınacak üç puan çok değerli ve anlamlı olacak. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz" dedi.

Altınordu U19/18 şampiyonluğa koşuyor

Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19/18 Takımı, Gelişim Ligleri U19 TFF 1. Lig'de liderliğini devam ettiriyor. ALFA U19/18 Takımı, ligin 21. haftasında dün Bursaspor U19/18 Takımını 3-2 mağlup ederek puanını 44'e çıkardı. ALFA U19/18 Takımı, cumartesi günü Metin Oktay Yerleşkesi'nde 36 puandaki Erzurumspor U19 Takımı ile karşılaşacak. - İZMİR