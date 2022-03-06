Son dakika: La Liga lideri Real Madrid evinde farklı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: La Liga lideri Real Madrid evinde farklı kazandı

06.03.2022 00:57
Son dakika: La Liga lideri Real Madrid evinde farklı kazandı

Son dakika haberler: İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 4-1 yenerek, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 4-1 yenerek, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında konuk ekip Real Sociedad, Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Geri düşmesine rağmen hücumda etkili olan Real Madrid, Eduardo Camavinga (Dk. 39) ve Luka Modriç'in (Dk. 43) golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda da sahasında üstün olan taraf olan ev sahibi takım, Karim Benzema (Dk. 75, penaltıdan) ve Marco Asensio'nun (Dk. 78) golleriyle farkı artırarak, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Sevilla'nın (55) sahasında Alaves ile berabere kalarak yaşadığı puan kaybını iyi değerlendiren Real Madrid, farkı 8'e çıkararak, 63 puanla liderliğini sağlamlaştırdı.

Real Sociedad ise 44 puanla 6. sırada kaldı.

YORUMLAR
500
Barcelona, 18 yaşındaki Torre'yi transfer etti Barcelona, 18 yaşındaki Torre'yi transfer etti

Real Sociedad, Real Madrid, İspanya, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: La Liga lideri Real Madrid evinde farklı kazandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 01:05:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: La Liga lideri Real Madrid evinde farklı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement