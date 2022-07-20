Son dakika... Milli karateci Selva Nur Akkurt, Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Son dakika... Milli karateci Selva Nur Akkurt, Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek

20.07.2022 11:07
Son dakika... Milli karateci Selva Nur Akkurt, Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek

Son dakika haberler... Altınbaş Üniversitesi öğrencisi Selva Nur Akkurt, 26-31 Temmuz tarihinde Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Üniversiteler Şampiyonasına karate branşında katılmaya hak kazandı.

Altınbaş Üniversitesi öğrencisi Selva Nur Akkurt, 26-31 Temmuz tarihinde Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Üniversiteler Şampiyonasına karate branşında katılmaya hak kazandı.

Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisi ve karate branşında milli ve profesyonel sporcu olan Akkurt, Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek. Altınbaş Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Koordinatörü Ercan Dedeşah, önemli bir başarı sağlayan Selva Nur Akkurt'un Türkiye'yi temsil edeceğini ve madalya ile dönmesini beklediklerini belirtti.

285 LİSANSLI SPORCUYLA KATILIM SAĞLANDI

Ercan Dedeşah, Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen, Üniversitelerarası Spor Şampiyonaları'nda, üniversite spor takımlarının, birçok branşta önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi. Dedeşah, "Altınbaş Üniversitesi birçok branşta toplamda 285 Lisanslı sporcu sayısıyla, Üniversite Şampiyonalarına önemli katılımlar sağladı. Uluslararası öğrenci sayısın da ise tüm spor branşlarında Üniversite Şampiyonalarına en çok katılım sağlayan Üniversite olarak da başarılı bir sezon geçirdik "dedi.

Dedeşah, Spor Sezonunun 31 Temmuz 2022'de tamamlanacak olduğunu belirterek Altınbaş Üniversitesinin aldığı dereceleri, devam eden yarışmalar ve turnuvalar programı hakkında bilgi verdi. Dedeşah açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Altınbaş Üniversitesi tarihinde ilk defa Okçuluk Branşında derece bu sene geldi. Türkiye Okçuluk Üniversiteler Şampiyonasında Hüseyin Berkay Uğur Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Üniversite tarihinde ilk defa Türkiye Üniversiteler İstanbul Salon Futbolu Şampiyonasında erkek takımımız tüm maçlarını kazanarak 1. Lig'e yükseldi ve Üçüncülük kupasını kazandılar. İlk defa Karate branşında Milli ve profesyonel sporcu öğrencimiz Selva Nur Akkurt, 26-31 Temmuz tarihinde Polonya'nın Lodz Şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Üniversiteler Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Çok önemli bir başarı sağlayan Selva Nur Akkurt, ülkemizi ve üniversitemizi temsil edecektir. Altınbaş Üniversitesi Yelken Kadın-Erkek Takımlarımız 2022 Yılında önemli Başarılar ve Birincilikler elde etti:

"BAU Bosphorus Sailing Cup 7-8 Mayıs, 1.lik

"19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı Boğaz Kupası, Destek Sınıfı 1.'lik

"Kabotaj Kupası Yat ve Spotsboat Boğaz Yarışı 2 Temmuz, 1.'lik

BAU Bosphourous Gezgin Sınıfı 1.'lik ve Kabotaj Kupası Destek Sınıfı 1.'lik


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Kaynak: DHA

Türkiye, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika... Milli karateci Selva Nur Akkurt, Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

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