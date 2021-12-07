Son dakika: Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu "Asrın Pehlivan" kazandı

Türkiye Jokey Kulübünce düzenlenen Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Anıl Köseoğlu'na ait "Asrın Pehlivan" isimli at kazandı.

Adana Yeşiloba Hipodrumu'nda günün 6. koşusu olarak 1900 metre kum pistte yapılan koşuda, biniciliğini Ayhan Kurşun'un yaptığı Arap safkan "Asrın Pehlivan" isimli at, rakiplerini geçerek birinci geldi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, at sahibi Köseoğlu'na kupasını verdi.

Çay, koşunun ilçenin tanıtımı açısından son derece olumlu olduğunu belirtti.