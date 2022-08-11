Eintracht Frankfurt'u deviren Real Madrid, UEFA Süper Kupa'yı beşinci kez müzesine götürdü - Son Dakika
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Eintracht Frankfurt'u deviren Real Madrid, UEFA Süper Kupa'yı beşinci kez müzesine götürdü

11.08.2022 00:04

Geride kalan sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa'nın sahibi olabilmek için kozlarını paylaştı. Helsinki Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadeleyi 2-0 kazanan Real Madrid, UEFA Süper Kupası'nı beşinci kez müzesine götürdü. İspanyol devi böylelikle bu kupayı en çok kazanan takımlar olan Barcelona ve Milan'ı yakalamış oldu.

Finlandiya'daki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Süper Kupa maçında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İspanya'nın Real Madrid takımı ile Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt karşılaştı.

ALABA TAKIMINI ÖNE GEÇİREN GOLÜ ATTI

37. dakikada Real Madrid golü buldu. Kroos'un sağ kanattan kullandığı kornerde önce Benzema ardından Casemiro yaptıkları kafa vuruşuyla topu Alaba ile buluşturdu. Kale sahasında boş durumdaki Alaba, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

65'TE BENZEMA SAHNEYE ÇIKTI

65. dakikada Real Madrid farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Vinicius'un pasında gelişine yaptığı vuruşla golü bulan Benzema, durumu 2-0 yaptı.

BARCELONE VE MİLAN'I YAKALADILAR

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid, 2002, 2014, 2016 ve 2017'den sonra tarihinde 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Madrid ekibi, 5'er kezle bu kupayı en çok kazanan takımlar Barcelona ve Milan'ı yakaladı.

BENZEMA, RAUL'U GERİDE BIRAKTI

Öte yandan Real Madrid formasıyla 324. golünü atan Benzema, Raul'ü geride bırakarak kulüp tarihinin en skorer ikinci oyuncusu olmayı başardı.

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SON DAKİKA: Eintracht Frankfurt'u deviren Real Madrid, UEFA Süper Kupa'yı beşinci kez müzesine götürdü - Son Dakika
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