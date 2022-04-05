Son dakika... Rusya, FIFA'nın ihraç kararına karşı itirazını geri çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Rusya, FIFA'nın ihraç kararına karşı itirazını geri çekti

05.04.2022 21:36
Son dakika... Rusya, FIFA'nın ihraç kararına karşı itirazını geri çekti

Son dakika haber... Rusya Futbol Federasyonu (RFS), FIFA'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itirazı geri çekti.

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), FIFA'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itirazı geri çekti.

CAS'tan yapılan açıklamada RFS'nin, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası FIFA Konseyi'nin aldığı karara yönelik temyiz başvurusunu çektiği ifade edildi.

Fakat RFS, UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı mücadelesini sürdürecek.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın buz pateni, biatlon, cimnastik, kürek ve ragbi branşlarının bağlı olduğu uluslararası federasyonlarca getirilen yasakların iptali için başvuruda bulunduğu da belirtildi.

YORUMLAR
500
BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenski: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenski: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım Son dakika haberleri: Milley: Putin, savaştan ancak ABD güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasıyla caydırılabilirdi Son dakika haberleri: Milley: Putin, savaştan ancak ABD güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasıyla caydırılabilirdi

Rusya Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası, Play Off, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Rusya, FIFA'nın ihraç kararına karşı itirazını geri çekti - Son Dakika


Son Dakika
21:34 Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü
21:19 Aksaray'da inşaat işçisi genç, annesini ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti!
21:11 Tarihi Harput Kalesi'nden düşen 16 yaşındaki kız yaşamını yitirdi!
21:08 Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'e maaş bağladı!
21:01 Ukrayna lideri Zelenski SİHA'lar için Türkiye'ye teşekkür etti!
20:30 Fatih Terim'in, TFF başkanlığı için önünde bir engel var
20:15 Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi
19:33 BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenski: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım
19:30 Rus oligark Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın aldığı iddiası yalanlandı!
19:27 Trabzonspor'un orta sahası Bakasetas, yeni takımı Sporting ile anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 21:42:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Rusya, FIFA'nın ihraç kararına karşı itirazını geri çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement